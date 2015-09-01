​Азербайджанская диаспора приняла участие в форуме украинской молодежной диаспоры "Одесса 2015"

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Одессе при участии азербайджанцев прошел форум украинской молодежной диаспоры "Одесса 2015", организованный Всемирным конгрессом украинских молодежных организаций, сообщает Report со ссылкой на Ассамблею национальностей Украины.

В форуме приняли участие гендиректор Всемирного конгресса украинцев Стефан Романов, директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш, губернатор Тернополя Степан Барна и другие.

В своем выступлении глава Ассамблеи национальностей Украины, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев поддержал молодежные диаспорские организации и, в частности, призвал организации объединиться в борьбе с коррупцией и сепаратизмом в деле построения будущего страны.

Р.Тагиев также рассказал о достижениях Ассамблеи, об инвестициях, которые уже были вовлечены в Украину, а также о работе в социальной сфере.

На форуме в связи с происходящими в стране событиями обсуждались вопросы консолидации и координации усилий против антиукраинской пропаганды.

В открытии форума участвовали диаспорские организациями Чехии, Польши, Венгрии, Казахстана, Сербии, России, Румынии, Латвии, Молдовы, Болгарии, Хорватии, Испании, Литвы, Франции, Германии, Японии, Австралии, а также представители молодежных общественных организаций других стран.

Наряду с этим, в рамках форума состоялась встреча с губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который выразил благодарность украинским диаспорским организациям за предпринятые шаги для будущего Украины и пообещал поддержку.