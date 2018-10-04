Азербайджанцы Украины собрались в Кривом Роге

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ На прошедшем в Кривом Роге (Украина) VIII Общенациональном фестивале "Единая Украина - Моя Украина" присутствовали также азербайджанцы.

Как сообщил Report президент Ассамблеи национальностей Украины (АНУ), председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев, в числе организаторов фестиваля было также городское представительство представленной им организации.

На фестивале, где участвовали представители городского руководства, зарубежные дипломаты, депутаты, общественные деятели, представители этнических народностей, также присутствовали азербайджанцы - Ровшан Тагиев, представители ОКАУ Наджаф Ахмедов, Гудрет Гаджиев, Гурбан Аббасов, Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Эльдар Тагиев, Сархош Исмаилов и другие.

От имени наций Ровшан Тагиев также вручил мэру города Юрию Вилкулу почетный диплом.

Наряду с фестивалем, состоялось открытие офиса Объединенного конгресса азербайджанцев Украины по Кривому Рогу, были избраны новый председатель и зампред конгресса по городу.

Председателем конгресса по городу избрали бизнесмена, известного спортсмена Рамзи Рзаева, а зампредом - бизнесмена Рамазана Махмудова.

На связанном с избранием заседании Р.Тагиев заявил, что в последнее время работы по объединению азербайджанских диаспорных организаций в Украине успешно продолжаются: "Ярким примером этому является тот факт, что сегодня азербайджанцы представлены здесь в единой форме".

Новый председатель организации по Кривому Рогу Р.Рзаев призвал всех азербайджанцев региона к единству.

На мероприятиях также участвовал председатель ОДАУ по Кривому Рогу Нахид Зейналов.

Отметим, что во время визита в июне этого года в Киев председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова между ОКАУ, ОДАУ и рядом других организаций было объявлено единство, также учредили Рабочую группу по созданию Совета азербайджанцев Украины.

Мубариз Асланов