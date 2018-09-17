Азербайджанцы учредили в Европе новый медийный орган

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанцы создали в Европе новый новостной портал. Новостной портал был создан совместно с Ассоциацией азербайджанцев Польши, Союзом азербайджанцев Вроцлава и Госкомитетом по работе с диаспорой Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сайт действует на польском и азербайджанском языках и называется AzPolNews (www.azpolnews.pl). В будущем планируется открыть на сайте версию и на английском языке.

Новостной портал был учрежден для информационного отображения связей не только между Польшей и Азербайджаном, но в целом между Европой и нашей страной. В дальнейшем за работами, выполняемыми азербайджанской диаспорой в Европе, а также за новостями и репортажами, подробной информацией о деятельности Госкомитета по работе с диаспорой в Европе можно будет наблюдать посредством этого сайта.

Польские журналисты тесно сотрудничают с новым сайтом.

В комитете сообщили, что представленная в различных диаспорских организациях азербайджанская молодежь, посольство Азербайджана в Польше и Госкомитет по работе с диаспорой и в дальнейшем намерены запускать новые совместные проекты в сфере информационных услуг в Европе.