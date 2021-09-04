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Азербайджанцы расширяют деятельность в различных сферах в Днепропетровске

Азербайджанцы расширяют деятельность в различных сферах в Днепропетровске Азербайджанцы расширяют деятельность в образовательной, спортивной и культурной сферах в Днепропетровской области Украины.
Диаспора
4 сентября 2021 г. 16:01
Азербайджанцы расширяют деятельность в различных сферах в Днепропетровске

Азербайджанцы расширяют деятельность в образовательной, спортивной и культурной сферах в Днепропетровской области Украины.

Об этом Восточно-европейскому бюро Report сказал председатель "Лиги азербайджанцев Днепропетровщины" Сархош Исмайлов.

Он отметил, что в этом году Лига организовала субботне-воскресную азербайджанскую школу, где с сентября продолжат обучение более 40 учеников. В школе преподаются азербайджанский язык и литература, история, география и другие предметы. В школе могут обучаться как родившиеся и выросшие здесь азербайджанские дети, так и желающие обучаться на азербайджанском языке.

Также по инициативе Лиги улица в центре Днепра названа в честь известного азербайджанского певца Муслима Магомаева, на украинском языке была поставлена опера Узеира Гаджибекова "Лейла и Меджнун".

Лига стала инициатором открытия в области музеев литературы и истории Азербайджана.

Также был создан футбольный клуб "Лига азербайджанцев", который в текущем сезоне планирует участвовать в соревнованиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılar Dnepropetrovskda təhsil, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti genişləndirirlər

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