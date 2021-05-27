Азербайджанцы провели акции в трех городах США

При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, в трех городах США прошла информационная акция, посвященная 103-й годовщине Дня Республики – 28 мая

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, по инициативе и организационной поддержке члена Координационного совета азербайджанцев Америки и общины Юта–Азербайджан Кямрана Гараева в трех городах США прошла информационная акция, посвященная 103-й годовщине Дня Республики – 28 мая.

Как сообщили Report в Госкомитете, в ходе акции в Манхэттене (штат Нью-Йорк), Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Атланте (штат Джорджия) было организовано движение грузовиков со светодиодными экранами, отражающими информацию об этом занимающем важное место в истории нашего народа событии.

Маршрут движения в Нью-Йорке включает Бродвей, Уолл-стрит, парк Вашингтон-Сквер, 5-ое авеню, Чемберс-стрит, Центральный парк, административное здание ООН и другие известные центральные улицы. В Лос-Анджелесе маршрут проходит по центральным улицам Родео-Драйв, Бульвар Сансет, Малхолланд-Драйв, Голливудский бульвар, Мелроуз-авеню, в Атланте - Олимпийский парк столетия, Пьемонт-парк, Центр прав гражданина и человека, Понсе-Сити-Маркет, Вест-Пичтри-стрит, Пичтри-Мемориал-драйв, Пичтри-Роуд.