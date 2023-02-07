Азербайджанцы Москвы возлагают цветы к посольству Турции

Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР), студенты различных вузов, представители диаспорских организаций возложили цветы и игрушки к посольству Турции в Москве, почтив память всех погибших при землетрясении в этой братской стране, сообщает ро

Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР), студенты различных вузов, представители диаспорских организаций возложили цветы и игрушки к посольству Турции в Москве, почтив память всех погибших при землетрясении в этой братской стране, сообщает российское бюро Report.

В ходе беседы с Report председатель АМОР Джейхун Гусейнов отметил, что Турция и Азербайджан, это два государства - один народ: "Азербайджанцы на протяжении двух дней посещают посольство и возлагают цветы. В такие моменты мы два братских народа вновь объединяемся. Также в организацию поступают звонки от бизнесменов с предложением о гуманитарной помощи".

Отметим, что проживающие в Москве азербайджанцы объявили сбор средств и гуманитарной помощи пострадавшим в результате разрушительного землетрясения.