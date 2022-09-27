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Азербайджанцы мира почтили память шехидов Отечественной войны

Азербайджанцы мира почтили память шехидов Отечественной войны Сегодня действующие в разных странах мира азербайджанские диаспорские организации провели мероприятия, приуроченные к 27 сентября - Дню памяти солдат и офицеров, погибших в Отечественной войне.
Диаспора
27 сентября 2022 г. 20:57
Азербайджанцы мира почтили память шехидов Отечественной войны

Сегодня действующие в разных странах мира азербайджанские диаспорские организации провели мероприятия, приуроченные к 27 сентября - Дню памяти солдат и офицеров, погибших в Отечественной войне.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, наши соотечественники предоставили общественности стран, в которых они проживают, подробную информацию о значимости этого дня для азербайджанцев.

Память наших шехидов была почтена в Доме Азербайджана в столице Финляндии Хельсинки и в Доме Азербайджана в венгерской столице Будапеште.

Проживающие в Белфасте (Северная Ирландия) и Гётеборге (Швеция) представители азербайджанских общин провели в своих городах мероприятия в связи с 27 сентября – Днем памяти, на которых минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

В мероприятии, организованном Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса в офисе спортивного клуба "Карабах" в городе Роттердам (Нидерланды) приняли участие представители азербайджанской и турецкой общин. Собравшиеся почтили память шехидов минутой молчания, прочитали молитвы за упокой их душ.

Затем был показан документальный фильм об Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya azərbaycanlıları Vətən müharibəsi şəhidlərini yad ediblər

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