Глава диаспоральной организации: Азербайджанцы Финляндии намерены баллотироваться в органы местной власти - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с председателем действующей в Финляндии молодежной организации Азер-Тюрк, координатором Координационного совета скандинавских азербайджанцев Ульвией Джаббаровой.

- Как обстоят дела c деятельностью азербайджанских диаспоральных организаций Скандинавии и, в частности, Финляндии?

- За последние несколько лет наметилась динамика в деятельности азербайджанцев, проживающих в скандинавских странах и, в частности, в Финляндии. Это проявляется не только в проведении мероприятий общенационального масштаба, встречах с официальными лицами, но и в реализации совместных проектов. К примеру, за минувшие годы возглавляемая мной организация при участии турецкой диаспоры провела ряд встреч с официальными лицами Финляндии. Нами были организованы совместные мероприятия в музыкальной, культурной и спортивной сферах. И эта динамика продолжается. Мы сплочены и действуем сообща со здешней диаспорой братской Турции. Особый импульс нашей деятельности придало создание Координационного совета азербайджанцев Скандинавии. Нас активно поддерживает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

- Какие новшества могут привнести азербайджанцы в общественно-политическую жизнь Финляндии? Есть ли достижения в деле донесения азербайджанских истин в Финляндии?

- Как Вам известно, азербайджанцы одержали победу на последних выборах в законодательные органы Швеции. Эта тенденция становится доброй традицией. В Финляндии у нас формируется социальная база молодых активистов, которые в дальнейшем смогут попробовать свои силы в законодательных органах и официальных кругах. Это исключительно важно с точки зрения донесения азербайджанских истин. В январе этого года нам удалось пресечь очередную армянскую провокацию. Во время проведения в Хельсинки международной туристической выставки армянская компания попыталась представить Карабах "Арцахом". Мы с активисткой молодежной организации Азер-Тюрк Л.Гусейновой вмешались в этот вопрос и сумели предотвратить происки армян.

Мы оповестили организаторов о том, что земля, выдаваемая армянами за "Арцах", является оккупированным Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана, и подчеркнули, что привлечение туристов на захваченные земли чревато последствиями. Организаторы и местные власти вняли нашим доводам и предприняли безотлагательные меры. В связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида мы провели в Хельсинки церемонию поминовения светлой памяти павших ходжалинцев. В мероприятии приняли участие представители нашей диаспоры, местной общественности, посольства Азербайджана и аккредитованных диппредставительств иных стран. В обозримом будущем мы совместно с диаспорой тюркоязычных народов намерены добиваться признания Ходжалинского геноцида и поднять вопрос оккупации азербайджанских земель в парламенте Финляндии.

- Около года как в ряде европейских государств, в том числе в странах Скандинавии, начали действовать координационные советы азербайджанцев. Как отразились эти новшества на деятельности диаспоральных организаций?

- Вам, должно быть, известно, что до избрания координатором Координационного совета я возглавляла молодежную организацию Азер-Тюрк Финляндии. Эта организация была создана в 2012 году в финском городе Эспоо. Основная наша цель - популяризация и продвижение истории и культуры Азербайджана, разоблачение армянской лжи и измышлений, а также воспитание наших соотечественников в духе патриотизма. В октябре прошлого года в Стокгольме был учрежден Координационный совет скандинавских азербайджанцев, и я была избрана координатором по Финляндии. С этого момента мы активно вовлеклись в дело сплочения азербайджанцев, привлечения их к диаспоральной и лоббистской деятельности.

В целом, шаги, предпринятые в минувшем году в Европе новым руководством Госкомитета по работе с диаспорой, окрылили проживающих за рубежом азербайджанцев. Это особо прослеживается в скандинавских странах. К претворению в жизнь вышеназванных проектов подвигли именно эти аспекты. Деятельность азербайджанского государства во главе с президентом Ильхамом Алиевым, заботящемся об азербайджанцах всего мира, очень вдохновляет и поддерживает нас. Мы ежеминутно ощущаем эту поддержку и стараемся оправдать оказанное нам доверие. Пользуясь случаем, хочу поздравить главу нашего государства с успешным годом Президентства. Мы, азербайджанцы, тесно сплочены вокруг нашей Родины и главы нашего государства. Мощный, развитый Азербайджан вселяет в нас силу и уверенность.