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Азербайджан был представлен на фестивале культуры тюркских народов в Казахстане

Азербайджан был представлен на фестивале культуры тюркских народов в Казахстане Азербайджан представлен на прошедшем по случаю праздника Новруз в туристическом комплексе "Караван-сарай" в Туркестанской области Казахстана фестивале культуры тюркских народов.
Диаспора
17 марта 2023 г. 19:23
Азербайджан был представлен на фестивале культуры тюркских народов в Казахстане

Азербайджан был представлен на прошедшем по случаю праздника Новруз в туристическом комплексе "Караван-сарай" в Туркестанской области Казахстана фестивале культуры тюркских народов.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В уголке Азербайджана, организованном Азербайджанским этнокультурным объединением "Карабах" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, были экспонированы образцы, отражающие древнюю историю, богатую культуру, национальные обычаи и традиции, кухню нашего народа.

Уголок Азербайджана посетили заместитель акима Туркестанской области Бейсебай Тажибаев и другие официальные лица.

Председатель Этнокультурного объединения "Карабах" Рамиля Мустафаева в интервью местным средствам массовой информации Казахстана, проявившим большой интерес к уголку Азербайджана, подробно рассказала о нашей национальной кухне, культуре застолья и от имени азербайджанской общины поздравила казахский народ с праздником Новруз. Председатель объединения выразила Государственному комитету по работе с диаспорой признательность за участие в нынешнем фестивале.

Мероприятие завершилось застольем, во время которого все представители тюркских государств попробовали различные блюда, в том числе азербайджанские национальные блюда. Официальные лица говорили о целостности и солидарности тюркского мира, назвали праздник Новруз одним из самых древних национальных обычаев и традиций, объединяющих тюркские народы. Oни выразили большую любовь ко всем тюркским государствам, в том числе к Азербайджану.

В мероприятии также приняли участие командированные в Казахстан сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türküstanda türk xalqlarının mədəniyyət festivalında təmsil olunub

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