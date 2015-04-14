Абдулла Гюль посетит Азербайджан

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Ожидается визит в Азербайджан 11-го президента Турции, члена Международного центра Низами Гянджеви Абдуллы Гюля для участия на III Глобальном форуме открытых обществ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

На форуме Абдулла Гюль выступит с докладом на тему "Основные проблемы нового мирового порядка".

Являющийся членом центра с 2014 года А.Гюль высоко ценит деятельность объединяющей в себе влиятельных общественно-политических лидеров организации мировой значимости и придает важное значение осуществляемым ею проектам.

А.Гюль считает, что это поможет в решении глобальных проблем, беспокоящих не только Азербайджан, но и весь тюркский мир.

Отметим, что на III Глобальном форуме открытых обществ, посвященном теме "Восстановление доверия в условиях нового мирового порядка", влиятельные политики обсудят вопросы определения стратегии управления миром.

В обсуждениях примут участие нынешние и бывшие президенты десятков стран, влиятельные общественно-политические деятели, эксперты, ученые.

Напомним, что форум пройдет при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви. I и II Глобальные форумы открытых обществ прошли в Баку в 2013 и 2014 годах.