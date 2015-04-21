Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Скончался атаман Землячества казаков Азербайджана Виктор Мерешкин, сообщает Report cо ссылкой на сообщение Российский информационно-культурный центр в Баку.
Виктор Васильевич Мерешкин родился в 1950 году. В 1978 году окончил энергетический факультет Азербайджанского института нефти и химии. В начале 1990-х годов принял активное участие в создании Землячества казаков Азербайджана и более 20 лет возглавлял эту организацию.
"В Азербайджане его знали и будут помнить как жизнерадостного человека, умевшего сплотить вокруг себя единомышленников
Атаман В.В. Мерешкин активно помогал российским соотечественника
За свою работу и участие в общественной жизни Виктор Васильевич был награжден орденом Петра Великого, орденом Русской Православной церкви Преподобного Сергия Радонежского II степени и многими другими наградами.
Посольство России в Азербайджане и представительств
News DepartmentАвтор новости
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