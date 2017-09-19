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    Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации ВАК

    Дело будет рассмотрено Президиумом Верховного суда

    Москва. 19 сентября. REPORT.AZ/ Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), сообщает российское бюро агентства Report.

    Дело будет рассмотрено Президиумом Верховного суда. 

    Точная дата рассмотрения будет известна позднее.

    Напомним, что 15 мая Верховный суд РФ удовлетворил иск российского министерства юстиции о ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК) по причине несоответствия его устава российскому законодательству, это решение было обжаловано.

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