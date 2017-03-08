АМОР провел в Москве женский волейбольный турнир, посвященный 8 марта - ФОТО

Москва. 8 марта. REPORT.AZ/ Активисты Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) отметили 8 марта на волейбольной площадке, сообщает московский корреспондент Report.

В соревновании приняли участие команды АМОР, Московского Педагогического Государственного Университета (МПГУ), Первого Московского Государственного Медицинского Университета имени И.М. Сеченова (ПМГМУ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Открывая турнир, главный судья соревнований, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта МПГУ Виктор Каверин поздравил девушек с 8 марта и пожелал им успехов. Он заметил, что это не первый турнир проводимый совместно с АМОР.

Представитель АМОР Рамин Гаджиев присоединился к поздравлениям, указав на объединяющую силу спорта.

В результате 4 матчей определился победитель турнира – им стала команда МПГУ, команда АМОР заняла 3 место.

Победитель и участники соревнования получили дипломы и подарки от организаторов.