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Активисты азербайджанской диаспоры проводят акцию перед Дворцом мира в Гааге

Активисты азербайджанской диаспоры проводят акцию перед Дворцом мира в Гааге Активисты азербайджанской диаспоры проводят акцию перед Дворцом мира в Гааге в связи с предстоящими публичными слушаниями по инициативам Азербайджана относительно принятия правовых мер в отношении Армении.
Диаспора
30 января 2023 г. 17:46
Активисты азербайджанской диаспоры проводят акцию перед Дворцом мира в Гааге

Активисты азербайджанской диаспоры проводят акцию перед Дворцом мира в Гааге в связи с предстоящими публичными слушаниями по инициативам Азербайджана относительно принятия правовых мер в отношении Армении.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Слушания посвящены запросу Азербайджанской Республики от 3 января 2023 года о назначении временных мер в отношении Армении и пройдут во Дворце мира в Гааге под председательством Джоан Донохью.

Активисты азербайджанских диаспорских организаций в Нидерландах с сегодняшнего дня начали собираться у здания дворца в поддержку позиции Азербайджана. Участники акции держат в руках плакаты, осуждающие армянскую агрессию, и призывают судей к справедливости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın diaspor fəalları Haaqa Ədalət Sarayının qarşısında toplaşıb

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