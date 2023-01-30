Активисты азербайджанской диаспоры проводят акцию перед Дворцом мира в Гааге

Активисты азербайджанской диаспоры проводят акцию перед Дворцом мира в Гааге в связи с предстоящими публичными слушаниями по инициативам Азербайджана относительно принятия правовых мер в отношении Армении.

Активисты азербайджанской диаспоры проводят акцию перед Дворцом мира в Гааге в связи с предстоящими публичными слушаниями по инициативам Азербайджана относительно принятия правовых мер в отношении Армении.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Слушания посвящены запросу Азербайджанской Республики от 3 января 2023 года о назначении временных мер в отношении Армении и пройдут во Дворце мира в Гааге под председательством Джоан Донохью.

Активисты азербайджанских диаспорских организаций в Нидерландах с сегодняшнего дня начали собираться у здания дворца в поддержку позиции Азербайджана. Участники акции держат в руках плакаты, осуждающие армянскую агрессию, и призывают судей к справедливости.