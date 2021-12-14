Активист азербайджанской диаспоры удостоен высокой награды в Молдове

Известный в Молдове активист азербайджанской диаспоры, доктор юридических наук, профессор, генеральный директор группы компаний Azmol Group Вугар Новрузов стал лауреатом премии TRİBUNA 2021.

Известный в Молдове активист азербайджанской диаспоры, доктор юридических наук, профессор, генеральный директор группы компаний Azmol Group Вугар Новрузов стал лауреатом премии TRİBUNA 2021.

Как передает Восточно-европейское бюро Report, награда была вручена Azmol Group за то, что в этом году она впечатлила не только своей продукцией и сервисом, но и политикой поддержки творческих людей.

В.Новрузов получил традиционную статуэтку TRİBUNA.

Azmol Group была основана в 1995 году. Деятельность Azmol связана с онлайн-торговлей, импортом и поставкой товаров бытовой химии и косметики. Также Azmol Group владеет сетью специализированных магазинов Casa Curată.

TRİBUNA - ведущее медийное агентство Молдовы.