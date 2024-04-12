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Замглавы МИД Азербайджана рассказал о подготовке к COP29 на Дельфийском форуме в Греции

Замглавы МИД Азербайджана рассказал о подготовке к COP29 на Дельфийском форуме в Греции 16:55
COP29
12 апреля 2024 г. 17:34
Замглавы МИД Азербайджана рассказал о подготовке к COP29 на Дельфийском форуме в Греции

Участие в панельных дискуссиях по проведению сессий Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP) принял заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках IX Дельфийского экономического форума.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, замминистра 10-12 апреля находился с рабочим визитом в Греции.

В своем выступлении Рзаев рассказал о подготовке к COP29, который пройдет в Азербайджане в конце этого года, а также о шагах, предпринимаемых нашей страной для охраны окружающей среды и развития альтернативных источников энергии.

В рамках визита Ф.Рзаев также встретился с официальными лицами и членами парламента Греции, на которых прошел обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также по вопросам региональной и международной повестки.

"Фариз Рзаев также рассказал о том, что освобожденные от оккупации территории Азербайджана объявлены зоной зеленой энергии, а восстановление разрушенных городов и сел осуществляется на базе концепций "умных населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısının müavini Yunanıstanda səfərdə olub, bir sıra görüşlər keçirib

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