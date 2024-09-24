Замдиректора ЮНИСЕФ: Азербайджан успешно проведет Конференцию COP29

В штаб-квартире Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи организации, при организации президентства COP29, прошло мероприятие под названием "Поставить детей и будущие поколения в центр климатических действий".
Как сообщает американское бюро
Выступая на мероприятии, Мухтар Бабаев подчеркнул важность обсуждений, касающихся детей и изменения климата. Он отметил, что дети являются одной из наиболее пострадавших возрастных групп от климатического кризиса: "Примерно половина детей в мире живут в странах с чрезвычайно высоким риском воздействия изменения климата. По данным Всемирной организации здравоохранения, 88 % заболеваний, вызванных изменением климата, поражают детей до пяти лет".
Министр также отметил, что финансирование климатических инициатив для детей и создание устойчивой социальной инфраструктуры для защиты от последствий изменения климата является приоритетом для Азербайджана в рамках COP29. По его словам, обеспечение полной работоспособности статьи 6 Парижского соглашения является одним из основных приоритетов председательства COP29.
Заместитель директора ЮНИСЕФ Китти Ван Дер Хейден в своем выступлении подчеркнула, что впервые за 30-летнюю историю организации особое и несоразмерное воздействие изменения климата на детей рассматривается в рамках критического процесса и включено в повестку COP29. Она выразила уверенность в том, что правительство Азербайджана успешно проведет это важное мероприятие.
На мероприятии молодые послы ЮНИСЕФ из разных стран, включая Азербайджан, поделились своими мыслями и взглядами на климатические кризисы, с которыми сталкиваются дети в их странах.