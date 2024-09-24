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Замдиректора ЮНИСЕФ: Азербайджан успешно проведет Конференцию COP29

Замдиректора ЮНИСЕФ: Азербайджан успешно проведет Конференцию COP29 Заместитель директора ЮНИСЕФ: Азербайджан успешно проведет мероприятие COP
COP29
24 сентября 2024 г. 00:51
Замдиректора ЮНИСЕФ: Азербайджан успешно проведет Конференцию COP29

В штаб-квартире Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи организации, при организации президентства COP29, прошло мероприятие под названием "Поставить детей и будущие поколения в центр климатических действий".

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, молодежный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова, заместитель директора ЮНИСЕФ Китти Ван Дер Хейден, главный директор по финансовым вопросам Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Даниэль Виолет, представители государств-членов и молодые послы ЮНИСЕФ.

Выступая на мероприятии, Мухтар Бабаев подчеркнул важность обсуждений, касающихся детей и изменения климата. Он отметил, что дети являются одной из наиболее пострадавших возрастных групп от климатического кризиса: "Примерно половина детей в мире живут в странах с чрезвычайно высоким риском воздействия изменения климата. По данным Всемирной организации здравоохранения, 88 % заболеваний, вызванных изменением климата, поражают детей до пяти лет".

Министр также отметил, что финансирование климатических инициатив для детей и создание устойчивой социальной инфраструктуры для защиты от последствий изменения климата является приоритетом для Азербайджана в рамках COP29. По его словам, обеспечение полной работоспособности статьи 6 Парижского соглашения является одним из основных приоритетов председательства COP29.

Заместитель директора ЮНИСЕФ Китти Ван Дер Хейден в своем выступлении подчеркнула, что впервые за 30-летнюю историю организации особое и несоразмерное воздействие изменения климата на детей рассматривается в рамках критического процесса и включено в повестку COP29. Она выразила уверенность в том, что правительство Азербайджана успешно проведет это важное мероприятие.

На мероприятии молодые послы ЮНИСЕФ из разных стран, включая Азербайджан, поделились своими мыслями и взглядами на климатические кризисы, с которыми сталкиваются дети в их странах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUNICEF-in direktor müavini: Azərbaycan uğurlu COP tədbirinə ev sahibliyi edəcək

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