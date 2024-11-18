Виктория Киреева: Украина даже в условиях войны предпринимает решительные шаги по снижению парниковых выбросов

18:42

Украина даже в условиях войны предпринимает решительные шаги для построения низкоуглеродного и устойчивого будущего.

Об этом сказала Report заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева.

"Шаги, которые мы предпринимаем в этом направлении, могут способствовать климатической устойчивости не только нашей страны, но и других регионов, затронутых конфликтом. Интегрируя послевоенное восстановление с климатической устойчивостью, мы стремимся стать примером на пути устойчивого развития. Международное сотрудничество, особенно поддержка в области финансирования и передачи технологий, имеет решающее значение для достижения глобальных климатических целей", - добавила она.