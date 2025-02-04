В Швейцарии обсудят ключевые итоги COP29 и перспективы COP30

Орган Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) организует в Швейцарии мероприятие "Подведение итогов COP29", посвященное ключевым результатам конференции, а также дискуссию "Взгляд в будущее", ориентированную на подготовку к 30-й сессии -

Орган Генассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) организует в Швейцарии мероприятие "Подведение итогов COP29", посвященное ключевым результатам конференции, а также дискуссию "Взгляд в будущее", ориентированную на подготовку к 30-й сессии - COP30.

Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет 7 февраля, направлено на всестороннее ознакомление делегатов с итогами COP29 в Азербайджане (в ноябре 2024 года), освещение приоритетных направлений для ЮНКТАД, а также обсуждение предстоящей деятельности в преддверии COP30 в Белене, Бразилия.

На обсуждениях азербайджанскую сторону будут представлять замминистра иностранных дел Ялчын Рафиев, а также сопредседатель Группы глобальных инициатив повестки COP29 Эльмар Мамедов.

Отметим, что COP30 пройдет в Бразилии 10-21 ноября 2025 года.