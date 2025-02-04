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В Швейцарии обсудят ключевые итоги COP29 и перспективы COP30

В Швейцарии обсудят ключевые итоги COP29 и перспективы COP30 Орган Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) организует в Швейцарии мероприятие "Подведение итогов COP29", посвященное ключевым результатам конференции, а также дискуссию "Взгляд в будущее", ориентированную на подготовку к 30-й сессии -
COP29
4 февраля 2025 г. 09:57
В Швейцарии обсудят ключевые итоги COP29 и перспективы COP30

Орган Генассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) организует в Швейцарии мероприятие "Подведение итогов COP29", посвященное ключевым результатам конференции, а также дискуссию "Взгляд в будущее", ориентированную на подготовку к 30-й сессии - COP30.

Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет 7 февраля, направлено на всестороннее ознакомление делегатов с итогами COP29 в Азербайджане (в ноябре 2024 года), освещение приоритетных направлений для ЮНКТАД, а также обсуждение предстоящей деятельности в преддверии COP30 в Белене, Бразилия.

На обсуждениях азербайджанскую сторону будут представлять замминистра иностранных дел Ялчын Рафиев, а также сопредседатель Группы глобальных инициатив повестки COP29 Эльмар Мамедов.

Отметим, что COP30 пройдет в Бразилии 10-21 ноября 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrədə COP29-un əsas nəticələri və COP30-un perspektivləri müzakirə ediləcək

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