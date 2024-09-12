В рамках COP29 запущена глобальная кампания Impact Makers

14:13

Лидер высокого уровня ООН по климату 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Нигяр Арпадараи запустила кампанию "Impact Makers" для продвижения инициатив компаний и граждан по климатической повестке.

Как сообщает Report, кампания направлена на освещение проектов и инициатив с инновационными идеями по борьбе с изменением климата. Во время проведения COP29 в Азербайджане на различных платформах и выставке "Impact Makers" будут представлены проекты и стартап-идеи социальных предпринимателей, общин и отдельных граждан.

Цель кампании — показать, что каждый может оказать положительное влияние на окружающую среду и вдохновить на участие в борьбе с изменением климата. Отбор проектов будет проводиться международным комитетом, результаты будут опубликованы на платформах LinkedIn, Instagram, TikTok и "X" с хэштегом #COP29ImpactMakers.

Первые результаты кампании будут объявлены 23 сентября на мероприятии в рамках Климатической недели в Нью-Йорке.