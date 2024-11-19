В рамках COP29 идут переговоры о новой финансовой цели в размере 300-500 млрд долларов

НЕ ЧИТАТЬ

На конференции COP29 в Баку ведутся переговоры об определении новой финансовой цели в размере от 300 до 500 млрд долларов в год на борьбу с изменением климата.

Как сообщил Report дипломатический источник, знакомый с ходом обсуждений, переговоры проходят в напряженной обстановке.

По словам источника, Европейский Союз (ЕС) и США не хотят брать на себя большое финансовое бремя. В ЕС понимают, что это нужно сделать сейчас, поскольку после прихода к власти Дональда Трампа в США это будет невозможно.

Сообщается, что коллективный Запад стремится вовлечь в процесс развивающиеся страны с большими финансовыми возможностями, включая Китай, Катар и другие государства. Южная Корея, Сингапур и в определенном смысле ОАЭ уже выразили готовность участвовать, однако Китай и Саудовская Аравия решительно возражают.

Китай оказывает давление на процесс и западные страны через группу China+G77.

Источник напомнил, что стратегия США на всех переговорах COP заключалась в том, чтобы не брать на себя никаких обязательств и защищать нефтегазовую промышленность Америки. Нынешняя переговорная группа действует очень неуверенно после избрания президентом Дональда Трампа.

Саудовская Аравия, Кувейт, Боливия и другие страны этой группы выступают против документа "fossil fuel transition", принятого в прошлом году в ОАЭ, и препятствуют его повторному включению в повестку дня.

Азербайджан выступает посредником и возглавляет переговорный процесс, но геополитическая поляризация очень остра. Успех в установлении новой финансовой цели станет достижением для всего мира. Если этого не произойдет, это одновременно будет провалом всего мира и климатической деятельности.