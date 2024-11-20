В рамках COP29 обсуждены основные направления декарбонизации в морском секторе

В рамках COP29 в Баку состоялось обсуждение на тему "Путешествие в будущее: декарбонизация в морском секторе для устойчивого завтра".

В рамках COP29 в Баку состоялось обсуждение на тему "Путешествие в будущее: декарбонизация в морском секторе для устойчивого завтра".

Как передает Report, дискуссии, организованные ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), объединили руководителей ведущих судоходных и портовых компаний, классификационных обществ, а также ведущих специалистов международного морского сектора.

В ходе мероприятия вице-президент по развитию бизнеса Европейского отделения Американского бюро судоходства (ABS) Эзекиел Дэвис подчеркнул, что меры по декарбонизации в судоходной отрасли включают фундаментальные изменения: "Для меня ключ к декарбонизации судоходства заключается в трех основных элементах - осведомленности, сотрудничестве и человеческом факторе. Хотя наши вызовы значительны, эти элементы указывают нам правильное направление. Вместе с такими партнерами, как ASCO, мы вносим вклад в трансформацию нашей отрасли".

Председатель правления ASCO Рауф Велиев в своем вступительном слове подчеркнул историческое значение проведения COP29 в Азербайджане, одного из крупнейших мероприятий в мире. Он также рассказал о действиях и стратегических целях ASCO в области декарбонизации. По его словам, ASCO удалось добиться сокращения выбросов на 20% по сравнению с 2012 годом, что позволяет досрочно выполнить цель Международной морской организации (IMO) на 2030 год: "Этого успеха удалось достичь благодаря инвестициям в новые суда, модернизации существующих, выведению из эксплуатации старых судов и повышению энергоэффективности. Наша цель - достичь нулевых выбросов к 2050 году в соответствии с целями IMO. Для этого мы активно развиваем устойчивые решения и изучаем стратегии по снижению углеродных выбросов".

Генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов в своем выступлении подчеркнул важность сотрудничества в достижении устойчивой декарбонизации.

"Мы активно работаем со всеми нашими партнерами, включая ASCO, в направлении зеленого судоходства и верим, что совместными усилиями достигнем цели нулевых выбросов", - отметил он.

Директор ASCO по устойчивому развитию и управлению выбросами Алекпер Азизли выступил с презентацией о стратегии компании по сокращению выбросов, представив план мероприятий по достижению нулевых выбросов к 2050 году.

Основатель и председатель компании Capital Maritime and Trading Corp Эвангелос Маринакис поделился опытом своей компании в переходе на зеленую энергию, в применении технологий с двумя видами топлива и других инновационных решений для повышения энергоэффективности.

Генеральный директор компании P&O Maritime Logistics, входящей в группу DP World, Нараяна Прасад Нараманчи Венката Лакшми представил доклад на тему "Стратегии декарбонизации: устранение выбросов в рамках областей 1, 2 и 3". Он привел примеры подходов и практик, применяемых в международном судоходстве, в том числе в своей компании.

Коммерческий директор компании QTAGG Пер Эстерберг выступил с докладом на тему "Новые технологии декарбонизации: EcoPilot". Он рассказал об установке системы EcoPilot на судах ASCO, назвав это важным шагом в переходе на инновационные и зеленые технологии.

Отметим, что система EcoPilot играет важную роль в снижении расхода топлива и минимизации углеродных выбросов. Оптимизируя траекторию движения, скорость и работу двигателя, система обеспечивает экологически эффективное судоходство.