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В Баку проходит 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба

В Баку проходит 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба В Баку сегодня стартует 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба, созданного для помощи развивающимся странам, особенно чувствительным к негативным последствиям изменения климата.
COP29
18 сентября 2024 г. 09:15
В Баку проходит 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба

В Баку сегодня стартовало 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба, созданного для помощи развивающимся странам, особенно чувствительным к негативным последствиям изменения климата.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие около 200 представителей развитых и развивающихся стран, ООН и других международных организаций, Всемирного банка, международных неправительственных организаций и групп единомышленников.

По итогам заседания будет назначен исполнительный директор Фонда. В повестке встречи также вопросы подготовки к диалогу высокого уровня о финансовых механизмах убытков и ущерба, который будет организован в рамках Саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата в ходе COP29.

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Версия на английском языке ФотоCrucial meeting to combat climate change impact kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə dəstək üçün yaradılmış beynəlxalq Fondun üçüncü iclası keçirilir

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