В Баку проходит 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба

В Баку сегодня стартует 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба, созданного для помощи развивающимся странам, особенно чувствительным к негативным последствиям изменения климата.

В Баку сегодня стартовало 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба, созданного для помощи развивающимся странам, особенно чувствительным к негативным последствиям изменения климата.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие около 200 представителей развитых и развивающихся стран, ООН и других международных организаций, Всемирного банка, международных неправительственных организаций и групп единомышленников.

По итогам заседания будет назначен исполнительный директор Фонда. В повестке встречи также вопросы подготовки к диалогу высокого уровня о финансовых механизмах убытков и ущерба, который будет организован в рамках Саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата в ходе COP29.