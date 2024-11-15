В Баку открылся Центр чистой энергии ECO-UNIDO

Открытие Центра чистой энергии ECO-UNIDO состоялось 15 ноября в Баку в рамках COP29.

Открытие Центра чистой энергии ECO-UNIDO состоялось 15 ноября в Баку в рамках COP29.

Как передает Report, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на церемонии, выразил уверенность в том, что центр внесет свой вклад в усиление энергетической безопасности региона, в борьбу с изменением климата и достижению целей устойчивого развития (ЦУР).

"Эта инициатива имеет стратегическое значение. Она еще больше усилит сотрудничество Азербайджана с нашими партнерами, поддержит наши усилия по возобновляемым источникам энергии. Наша цель - развивать устойчивую энергетику и ВИЭ", - сказал Шахбазов.

Он подчеркнул, что Азербайджан активно сотрудничает с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами для реализации проектов создания зеленых коридоров.

"Азербайджан привержен сотрудничеству с другими странами по развитию низкоуглеродной экономики. Мы надеемся, что этот центр поддержит наши инициативы в сфере зеленой энергетики и усилит наше сотрудничество",- сказал он.

Шахбазов заявил, что посредством этого центра будут проводиться исследования в регионе, в том числе по изменению климата.