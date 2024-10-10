В Баку началась предварительная конференция сторон ООН по изменению климата

09:26

В Баку стартовала предварительная двухдневная конференция сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29) на тему "Укрепление амбиций и обеспечение деятельности".

Как сообщает Report, в церемонии открытия принимают участие президент COP29 Мухтар Бабаев, президент COP28 Султан Аль-Джабер, заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стил и председатель вспомогательного органа по исполнению (SBI) Набиль Мунир.

В рамках панельных дискуссий планируется обсуждение путей достижения успешных результатов на COP29.

Конференция завершится 11 октября.