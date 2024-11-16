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В Азербайджане подписаны финансовые соглашения по проектам солнечной энергии на 760 МВт

В Азербайджане подписаны финансовые соглашения по проектам солнечной энергии на 760 МВт В рамках COP29 между ООО SOCAR Green, компанией Masdar (ОАЭ), Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), Азиатским банком развития (ADB) и Азиатским банком инфраструктуры и инвестиций (AIIB) были подписаны документы по финансированию двух проекто
COP29
16 ноября 2024 г. 12:50
В Азербайджане подписаны финансовые соглашения по проектам солнечной энергии на 760 МВт

В рамках COP29 между ООО SOCAR Green, компанией Masdar (ОАЭ), Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), Азиатским банком развития (ADB) и Азиатским банком инфраструктуры и инвестиций (AIIB) были подписаны документы по финансированию двух проектов солнечной энергии в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, ожидается, что общая стоимость проектов Билясуварской СЭС мощностью 445 МВт, Нефтчалинской СЭС мощностью 315 МВт, финансируемых EBRD, ADB и AIIB, составит 670 млн долларов США.

Станции, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, по прогнозам, будут производить ежегодно более 1,7 млрд кВт-ч зеленой энергии, что означает экономию 380 млн кубометров природного газа в год, а также сокращение выбросов углерода в атмосферу на 830 тыс. тонн.

Отметим, что 4 июня текущего года в рамках Бакинской энергетической недели с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундаментов трех новых электростанций.

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Версия на английском языке ФотоFinancial agreements for 760 MW solar energy projects signed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 760 MV-lıq günəş enerji layihələri üzrə maliyyə müqavilələri imzalanıb

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