В Азербайджане подписаны финансовые соглашения по проектам солнечной энергии на 760 МВт

В рамках COP29 между ООО SOCAR Green, компанией Masdar (ОАЭ), Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), Азиатским банком развития (ADB) и Азиатским банком инфраструктуры и инвестиций (AIIB) были подписаны документы по финансированию двух проекто

В рамках COP29 между ООО SOCAR Green, компанией Masdar (ОАЭ), Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), Азиатским банком развития (ADB) и Азиатским банком инфраструктуры и инвестиций (AIIB) были подписаны документы по финансированию двух проектов солнечной энергии в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, ожидается, что общая стоимость проектов Билясуварской СЭС мощностью 445 МВт, Нефтчалинской СЭС мощностью 315 МВт, финансируемых EBRD, ADB и AIIB, составит 670 млн долларов США.

Станции, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, по прогнозам, будут производить ежегодно более 1,7 млрд кВт-ч зеленой энергии, что означает экономию 380 млн кубометров природного газа в год, а также сокращение выбросов углерода в атмосферу на 830 тыс. тонн.

Отметим, что 4 июня текущего года в рамках Бакинской энергетической недели с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундаментов трех новых электростанций.