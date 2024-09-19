В Азербайджане опубликовано более 21 тыс. материалов о вкладе страны в борьбу с изменением климата

В Азербайджане опубликовано более 21 тыс. материалов об охране окружающей среды и вкладе страны в борьбу с глобальным изменением климата.

В Азербайджане опубликовано более 21 тыс. материалов об охране окружающей среды и вкладе страны в борьбу с глобальным изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом медиаанализа Агентства развития медиа Азербайджана Сабина Сеидова на семинаре "Год солидарности во имя зеленого мира в аудиовизуальных медиа".

Она отметила, что в период подготовки и проведения мероприятия COP29 на медиасубъекты ложится большая ответственность: "До настоящего времени опубликовано более 21 тыс. материалов на темы сокращения выбросов углерода, борьбы с изменением климата и т.д. Кроме того, в конкурсе, проведенном под идеей зеленого мира, победили 17 из 35 медиасубъектов. Мы вручили им зеленые сертификаты".

С.Сеидова также сообщила, что Агентство развития медиа планирует провести новый конкурс с целью усиления охраны окружающей среды в Азербайджане и глобальной борьбы страны с изменением климата. По ее словам, более подробная информация будет распространена в ближайшие дни.