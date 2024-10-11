Уна Мэй Гордон: Вопрос климатического финансирования требует максимального внимания

Мировое сообщество должно уделить максимум внимания вопросу климатического финансирования.

Мировое сообщество должно уделить максимум внимания вопросу климатического финансирования.

Как передает Report, об этом сказала представитель Международного института климата и развития Уна Мэй Гордон на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

По ее словам, необходимо приложить больше усилий, чтобы воплотить согласованные в 2023 году на COP28 в Дубае планы в реальные действия.

"Следующие два года станут для нас решающими на переговорах по климату, особенно в части сокращения выбросов", - сказала она.