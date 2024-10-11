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Уна Мэй Гордон: Вопрос климатического финансирования требует максимального внимания

Уна Мэй Гордон: Вопрос климатического финансирования требует максимального внимания Мировое сообщество должно уделить максимум внимания вопросу климатического финансирования.
COP29
11 октября 2024 г. 11:13
Уна Мэй Гордон: Вопрос климатического финансирования требует максимального внимания

Мировое сообщество должно уделить максимум внимания вопросу климатического финансирования.

Как передает Report, об этом сказала представитель Международного института климата и развития Уна Мэй Гордон на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

По ее словам, необходимо приложить больше усилий, чтобы воплотить согласованные в 2023 году на COP28 в Дубае планы в реальные действия.

"Следующие два года станут для нас решающими на переговорах по климату, особенно в части сокращения выбросов", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Una Mey Qordon: İqlim maliyyəsi məsələsi maksimal diqqət tələb edir
Версия на английском языке Una May Gordon: Climate finance needs top priority

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