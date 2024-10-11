Уна Мэй Гордон: Вопрос климатического финансирования требует максимального внимания

Мировое сообщество должно уделить максимум внимания вопросу климатического финансирования.
Как передает Report, об этом сказала представитель Международного института климата и развития Уна Мэй Гордон на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.
По ее словам, необходимо приложить больше усилий, чтобы воплотить согласованные в 2023 году на COP28 в Дубае планы в реальные действия.
"Следующие два года станут для нас решающими на переговорах по климату, особенно в части сокращения выбросов", - сказала она.