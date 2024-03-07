Состоялось второе заседание Оргкомитета по COP29

В Баку состоялось второе заседание оргкомитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

В Баку состоялось второе заседание Оргкомитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Как сообщает Report, на заседании присутствовали руководитель Администрации президента Азербайджана, председатель Оргкомитета Самир Нуриев, министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев, председатель правления операционной компании СОР29 Нармин Джарчалова, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи и другие члены Оргкомитета.

В заключение заседания были даны поручения по реализации Плана мероприятий по организации и проведению СОР29 и другим вопросам.