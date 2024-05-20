О нас

Состоялась встреча с членами Председательства COP29

Состоялась встреча с членами Председательства COP29 В штаб-квартире Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН) состоялась встреча с членами Председательства 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
COP29
20 мая 2024 г. 22:15
Состоялась встреча с членами Председательства COP29

В штаб-квартире Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН) состоялась встреча с членами Председательства 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что будучи платформой, которая позволяет представителям молодежи государств-членов Движения неприсоединения (ДН) проявлять активность в решении современных проблем, связанных с устойчивым развитием, МОДН высоко ценит важность COP29 в глобальных переговорах по климату.

С учетом этого цель проведения встречи заключалась в повышении осведомленности о COP29 среди Национальных подразделений МОДН, повестке дня председательства COP29, а также укреплении сотрудничества между МОДН и председательством COP29.

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев дал подробную информацию о приоритетах и ​​деятельности председательства COP29. Затем главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев отметил важность представления перспектив молодых лидеров в международном масштабе.

Отметим, что Молодежная сеть Движения неприсоединения была создана в 2021 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 Sədrliyinin nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi