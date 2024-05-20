Состоялась встреча с членами Председательства COP29

В штаб-квартире Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН) состоялась встреча с членами Председательства 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

В штаб-квартире Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН) состоялась встреча с членами Председательства 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report , на встрече было отмечено, что будучи платформой, которая позволяет представителям молодежи государств-членов Движения неприсоединения (ДН) проявлять активность в решении современных проблем, связанных с устойчивым развитием, МОДН высоко ценит важность COP29 в глобальных переговорах по климату.

С учетом этого цель проведения встречи заключалась в повышении осведомленности о COP29 среди Национальных подразделений МОДН, повестке дня председательства COP29, а также укреплении сотрудничества между МОДН и председательством COP29.

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев дал подробную информацию о приоритетах и ​​деятельности председательства COP29. Затем главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев отметил важность представления перспектив молодых лидеров в международном масштабе.

Отметим, что Молодежная сеть Движения неприсоединения была создана в 2021 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.