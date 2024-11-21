Соня Коппель: В мире свыше 2 млрд человек лишены доступа к безопасной питьевой воде

В мире свыше 2 млрд человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде и системам канализации.

В мире свыше 2 млрд человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде и системам канализации.

Как сообщает Report, об этом заявила секретарь Конвенции Европейской экономической комиссии ООН по воде Соня Коппель на мероприятии "Вода для климата: интеграция водных вопросов в NDCs и NAPs" в рамках COP29.

"В настоящее время более 60% запасов пресной воды в регионе, где мы находимся, формируется в трансграничных бассейнах. Однако в определяемых на национальном уровне вкладах (NDC) вода остается недостаточно приоритетной. Лишь 5% NDC уделяют высокий приоритет водоснабжению, 16% - канализации и гигиене, а трансграничные воды учитываются менее чем в 2% национальных планов. Мы надеемся, что этот аспект будет учтен при разработке новых климатических планов", - отметила она.

Соня Коппель добавила, что для решения этой проблемы Конвенция по трансграничным водам подготовила практическое руководство с рекомендациями по подготовке всесторонних оценок, охватывающих качество воды, спрос, водоснабжение, канализацию и трансграничные вопросы.