О нас

Соня Коппель: В мире свыше 2 млрд человек лишены доступа к безопасной питьевой воде  

Соня Коппель: В мире свыше 2 млрд человек лишены доступа к безопасной питьевой воде   В мире свыше 2 млрд человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде и системам канализации.
COP29
21 ноября 2024 г. 11:37
Соня Коппель: В мире свыше 2 млрд человек лишены доступа к безопасной питьевой воде  

В мире свыше 2 млрд человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде и системам канализации.

Как сообщает Report, об этом заявила секретарь Конвенции Европейской экономической комиссии ООН по воде Соня Коппель на мероприятии "Вода для климата: интеграция водных вопросов в NDCs и NAPs" в рамках COP29.

"В настоящее время более 60% запасов пресной воды в регионе, где мы находимся, формируется в трансграничных бассейнах. Однако в определяемых на национальном уровне вкладах (NDC) вода остается недостаточно приоритетной. Лишь 5% NDC уделяют высокий приоритет водоснабжению, 16% - канализации и гигиене, а трансграничные воды учитываются менее чем в 2% национальных планов. Мы надеемся, что этот аспект будет учтен при разработке новых климатических планов", - отметила она.

Соня Коппель добавила, что для решения этой проблемы Конвенция по трансграничным водам подготовила практическое руководство с рекомендациями по подготовке всесторонних оценок, охватывающих качество воды, спрос, водоснабжение, канализацию и трансграничные вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Su Konvensiyası: 2 milyarddan çox insanın təhlükəsiz içməli suya çıxışı yoxdur

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi