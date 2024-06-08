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Шейх Аль-Азхара подтвердил свое участие в СОР29

Шейх Аль-Азхара подтвердил свое участие в СОР29 Шейхом Аль-Азхара, верховный имам Ахмед Мухаммад Ат-Тайеб на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Египте поблагодарил за приглашение на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и сказал, что с удо
COP29
8 июня 2024 г. 20:02
Шейх Аль-Азхара подтвердил свое участие в СОР29

Шейхом Аль-Азхара, верховный имам Ахмед Мухаммад Ат-Тайеб на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Египте поблагодарил за приглашение на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и сказал, что с удовольствием примет участие в этом мероприятии.

Как сообщает Report, духовный лидер выразил удовлетворение тем, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет.

Напомнив о проведении в Баку II Саммита религиозных лидеров мира, шейх Аль-Азхара выразил президенту Ильхаму Алиеву личную признательность за вклад Азербайджана в исламскую солидарность. Он отметил, что проводится совместная работа для организации в рамках СОР29 встречи религиозных лидеров.

Верховный имам Ахмед Мухаммад Ат-Тайеб также сказал, что Аль-Азхар готов оказать поддержку преподаванию арабского языка в Азербайджане, довел до внимания, что в Аль-Азхаре обучаются и азербайджанские студенты.

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Версия на азербайджанском языке Əl-Əzhəri Şərifin şeyxi COP29-da iştirak edəcəyini təsdiqləyib

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