Шейх Аль-Азхара подтвердил свое участие в СОР29

Шейхом Аль-Азхара, верховный имам Ахмед Мухаммад Ат-Тайеб на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Египте поблагодарил за приглашение на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и сказал, что с удо

Шейхом Аль-Азхара, верховный имам Ахмед Мухаммад Ат-Тайеб на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Египте поблагодарил за приглашение на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и сказал, что с удовольствием примет участие в этом мероприятии.

Как сообщает Report , духовный лидер выразил удовлетворение тем, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет.

Напомнив о проведении в Баку II Саммита религиозных лидеров мира, шейх Аль-Азхара выразил президенту Ильхаму Алиеву личную признательность за вклад Азербайджана в исламскую солидарность. Он отметил, что проводится совместная работа для организации в рамках СОР29 встречи религиозных лидеров.

Верховный имам Ахмед Мухаммад Ат-Тайеб также сказал, что Аль-Азхар готов оказать поддержку преподаванию арабского языка в Азербайджане, довел до внимания, что в Аль-Азхаре обучаются и азербайджанские студенты.