Сахиба Гафарова: Межпарламентский союз и Милли Меджлис организуют парламентскую встречу в рамках COP29

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова проинформировала участников 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза о предстоящей Бакинской глобальной климатической конференции COP29.

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова проинформировала участников 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза о предстоящей Бакинской глобальной климатической конференции COP29.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, в своем выступлении Гафарова отметила, что азербайджанское председательство ведет интенсивную подготовку к мероприятию.

Она напомнила, что Азербайджан уже выдвинул 14 инициатив, одна из которых - "Зеленая цифровая деятельность".

"В рамках COP29 впервые в истории будет проведен День цифровизации, который, в свою очередь, станет платформой для повышения уровня дискуссий о незаменимой роли цифровых технологий в борьбе с климатическим кризисом. В тот же день будет организован специальный круглый стол высокого уровня и представлена соответствующая Декларация", - сказала Гафарова.

Гафарова сообщила, что, учитывая важность проблемы изменения климата, Межпарламентский союз совместно с Милли Меджлисом Азербайджана организует парламентскую встречу в рамках COP29.