Проекты ООН в области чистой энергетики будут продемонстрированы на COP29

Европейская экономическая комиссия ООН и чемпионы высокого уровня Организации Объединенных Наций по изменению климата начали реализацию проектов в области чистой энергетики на продвинутой стадии в странах Западных Балкан, Центральной Азии, Кавказа, Восточ

Европейская экономическая комиссия ООН и чемпионы высокого уровня Организации Объединенных Наций по изменению климата начали реализацию находящихся на продвинутой стадии проектов в области чистой энергетики в странах Западных Балкан, Центральной Азии, Кавказа, Восточной и Юго-Восточной Европы. Проекты будут представлены государственным и частным инвесторам на предстоящем финансовом форуме и продемонстрированы на COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на официальном сайте Европейской экономической комиссии ООН.

Выбранные проекты будут первоначально представлены на 3-м Европейском региональном финансовом форуме 9 октября 2024 года в Гамбурге. Данный форум призван усилить сотрудничество между финансистами государственного и частного секторов и разработчиками проектов, уделяя особое внимание переходу к устойчивой энергетике. Он соберет лидеров отрасли, региональные финансовые институты развития, коммерческих кредиторов, суверенные фонды, поставщиков частного капитала и филантропов.

Автор статьи отмечает, что финансы являются важным фактором энергоперехода. "Продвижение множества климатических проектов имеет важное значение для мобилизации капитала. Однако для этого требуются более эффективные экосистемы и сотрудничество между политиками, финансистами, разработчиками проектов и поставщиками технической помощи. Среди приоритетных проектов из этого обширного региона, которые были отобраны для COP28, четыре проекта получили частичное финансирование в среднем на уровне около 55%",- отмечается в публикации.

В ходе 3-го Европейского регионального финансового форума будут также рассмотрены инвестиционные возможности в области чистой энергии, энергоэффективности, переработки отходов в энергию, промышленной декарбонизации и устойчивой транспортировки. Обсуждения будут сосредоточены на ключевой роли критически важных сырьевых материалов, таких как литий, никель, медь и редкоземельных элементах для обеспечения успешного низкоуглеродного перехода и внедрения чистых энергетических решений.