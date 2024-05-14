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Президент COP29 встретился с главой молодежной программы премьер-министра Пакистана

Президент COP29 встретился с главой молодежной программы премьер-министра Пакистана Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с председателем молодежной программы премьер-министра Пакистана Раной Маш
COP29
14 мая 2024 г. 00:43
Президент COP29 встретился с главой молодежной программы премьер-министра Пакистана

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с председателем молодежной программы премьер-министра Пакистана Раной Машхуд Ахмад Ханом.

Как передает Report, об этом пакистанский чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

В ходе встречи стороны обсудили участие пакистанской молодежи в COP29, а также климатические инициативы, продвигаемые молодежью, ее участие в принятии решений по вопросам климата.

Напомним, что ранее Мухтар Бабаев пригласил президента Пакистана Асифа Али Зардари принять участие в COP29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un prezidenti Pakistan baş nazirinin gənclər proqramının sədri ilə görüşüb

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