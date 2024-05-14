Президент COP29 встретился с главой молодежной программы премьер-министра Пакистана

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с председателем молодежной программы премьер-министра Пакистана Раной Маш

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с председателем молодежной программы премьер-министра Пакистана Раной Машхуд Ахмад Ханом.

Как передает Report , об этом пакистанский чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

В ходе встречи стороны обсудили участие пакистанской молодежи в COP29, а также климатические инициативы, продвигаемые молодежью, ее участие в принятии решений по вопросам климата.

Напомним, что ранее Мухтар Бабаев пригласил президента Пакистана Асифа Али Зардари принять участие в COP29.