Президент COP29 провел ряд встреч в Лондоне в рамках климатической недели

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев провел ряд встреч в Лондоне в рамках климатической недели.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице COP29 в соцсети "Х".

Министр Мухтар Бабаев провел встречу с главой гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, в ходе которой обсуждены вопросы общих обязательств по решению проблемы изменения климата и реформы климатического финансирования на COP29.

Президент COP29 также провел встречу c президентом 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алоком Шармой.

"Благодарим президента COP26 Алока Шарму за то, что поделился с командой COP29 ценными идеями о том, как международное сообщество может достичь согласия по реагированию на изменение климата", - говорится в публикации.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.