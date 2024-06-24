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Президент COP29 провел ряд встреч в Лондоне в рамках климатической недели

Президент COP29 провел ряд встреч в Лондоне в рамках климатической недели Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев провел ряд встреч в Лондоне в рамках климатической недели.
COP29
24 июня 2024 г. 17:40
Президент COP29 провел ряд встреч в Лондоне в рамках климатической недели

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев провел ряд встреч в Лондоне в рамках климатической недели.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице COP29 в соцсети "Х".

Министр Мухтар Бабаев провел встречу с главой гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, в ходе которой обсуждены вопросы общих обязательств по решению проблемы изменения климата и реформы климатического финансирования на COP29.

Президент COP29 также провел встречу c президентом 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алоком Шармой.

"Благодарим президента COP26 Алока Шарму за то, что поделился с командой COP29 ценными идеями о том, как международное сообщество может достичь согласия по реагированию на изменение климата", - говорится в публикации.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке COP29 president holds series of meetings in London as part of climate week
Версия на азербайджанском языке COP29 prezidenti iqlim həftəsi çərçivəsində Londonda bir sıra görüşlər keçirib

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