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Президент COP29: NCQG остается главным приоритетом переговоров

Президент COP29: NCQG остается главным приоритетом переговоров На британском сайте Climate Home News опубликована статья назначенного президента 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтара Бабаева, посвящённая климатическому саммиту, который пройдет в Баку в ноябре этого
COP29
10 октября 2024 г. 22:22
Президент COP29: NCQG остается главным приоритетом переговоров

На британском сайте Climate Home News опубликована статья назначенного президента 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтара Бабаева, посвященная климатическому саммиту, который пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Report, в материале отмечается, что на этой неделе Азербайджан проводит в Баку ряд важных мероприятий по климату как по техническим, так и по политическим направлениям переговоров ООН. Эти обсуждения представляют собой поворотный момент в преддверии саммита COP29, который сам по себе является "лакмусовой бумажкой" для глобальной борьбы с изменением климата.

"За первые шесть месяцев после COP28 экстремальные погодные явления нанесли странам ущерб в размере 41 миллиарда долларов. Цену, которую приходится платить за бездействие, стремительно растет, подчеркивая необходимость решительных действий.

Ускорение взаимодействия между техническим и политическим аспектами переговоров ООН по климату имеет решающее значение, поскольку технический прогресс служит основой для принятия политических решений, а политическая воля позволяет добиться технических прорывов.

Pre-COP началась с прогресса в технической работе, необходимой для согласования статьи 6 на COP29 – основы для внедрения эффективных углеродных рынков, которые могут обеспечить до 250 миллиардов долларов экономии за счёт повышения эффективности к 2030 году.

На политическом фронте председательствующая сторона COP29 назначила нескольких министров и высокопоставленных лиц по ключевым направлениям, включая Новую коллективную количественную цель по климатическому финансированию (NCQG) для финансирования климата, статью 6, адаптацию, смягчение последствий и прозрачность. Диалоги на министерском уровне по NCQG и встречи, проходящие на этой неделе, являются важнейшими этапами, где сходятся технические знания и политическая воля", - говорится в статье.

Климатическое финансирование

В материале говорится, что NCQG остается главным приоритетом переговоров СОР29. Она необходима для обеспечения действий в области климата, особенно для развивающихся стран, и должна учитывать как безотлагательность, так и масштабность проблемы. Не менее важна прозрачность, соответствующая обязательствам по Парижскому соглашению. Имеются весьма обнадеживающие признаки сближения позиций по ряду важнейших вопросов. Эти проблески надежды необходимо поддерживать и развивать.

"Изменение климата затрагивает все аспекты управления и общества. Поэтому в процесс должны быть вовлечены все соответствующие госведомства – от финансов и энергетики до сельского хозяйства и здравоохранения. Кроме того, главы государств и правительств должны быть полностью вовлечены в этот процесс и привержены ему.

Ключевым вопросом является дальнейшее развитие результатов Первого глобального подведения итогов действий по борьбе с изменением климата, согласованного на COP28. Это включает достижение быстрого прогресса по всем климатическим направлениям.

Прежде всего, нам необходимо работать вместе, чтобы обеспечить справедливое и амбициозное финансирование климатических изменений. Нам также следует повысить устойчивость к внешним воздействиям и сокращать выбросы. Это включает в себя содействие переходу от ископаемого топлива в энергетических системах на справедливой и упорядоченной основе. Хотя у нас разные отправные точки и национальные подходы, реальные изменения начинаются на местном уровне и с нас самих, с принятия общих обязательств по борьбе с изменением климата. Каждый вклад имеет значение", - говорится в публикации.

Коллективные усилия

Председательство СОР29 играет ведущую роль и активно работает над обновленным Национальным целевым вкладом (NDCs) Азербайджана, отмечается в статье, "и мы благодарны, что к нам присоединились наши партнеры из ОАЭ и Бразилии".

"Председательствующая сторона также сосредоточена на превращении обещаний в конкретные действия. Необходимо срочно подписать соглашения о взносах в Фонд для возмещения потерь и ущерба, а также значительно увеличить вклад в Зеленый климатический фонд ООН и Адаптационный фонд.

Своевременное представление NDCs и двухгодичных отчетов о прозрачности (BTRs) по выбросам парниковых газов будет иметь важное значение для повышения амбициозности по всем пунктам Парижского соглашения.

В ближайшие дни Азербайджан опубликует программу мероприятий, проводимых под руководством председательствующей стороны, а также окончательные версии деклараций конференции.

Мир наблюдает за нами, и история будет судить нас по результатам. Азербайджан сделает все, что в его силах, чтобы сыграть роль моста между странами. Но именно правительства должны пройти по этому мосту. Успех или неудача на COP29 будут коллективными – и мы все должны приложить максимум усилий для решения этой масштабной задачи.

В ходе важнейших переговоров все стороны должны подумать о том, как они могут стать ближе друг к другу. Ведь вместе мы сможем проложить путь к успешному проведению конференции, на которой повысим амбиции и создадим условия для действий. Мы можем инвестировать сегодня, чтобы спасти завтра", – отмечается в статье.

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Версия на азербайджанском языке COP29-un prezidenti: Yeni Kollektiv Kəmiyyət Məqsədi danışıqların əsas prioriteti olaraq qalır

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