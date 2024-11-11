Президент Беларуси прибыл в Баку для участия на COP29

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в мероприятиях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в мероприятиях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко в своем выступлении обозначит национальную позицию Беларуси по вопросам повестки дня, связанным с изменением климата и мерами, которые международное сообщество должно предпринять для решения возникающих в этой сфере вызовов.

Также на полях саммита президент проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.