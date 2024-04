Президент Азербайджана пригласил гамбийского коллегу на COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил президента Гамбии Адаму Барроу на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре в Баку.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов на своей странице в соцсети "Х".

Н.Самедов встретился с послом Гамбии в Марокко Саффи Лоу Сисе и вручил ей копию пригласительного письма.