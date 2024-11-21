Представитель Мадагаскара: Пресноводные экосистемы обладают огромным потенциалом для смягчения последствий изменения климата

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Климатические цели не могут быть достигнуты без внимания к пресноводным экосистемам.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Управления гидрометеорологических исследований Национальной гидрометеорологической службы Мадагаскара Адрианина Зо Ракотамаво на мероприятии в рамках COP29, посвященном водным ресурсам мероприятии.

Он подчеркнул, что интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) играет ключевую роль в смягчении последствий изменения климата и обеспечении адаптации.

Ракотамаво отметил, что для достижения цели ограничения глобального потепления на уровне 1,5 градуса необходимо уделять внимание водным ресурсам, особенно пресноводным экосистемам, важность которых часто недооценивается.

Представитель Мадагаскара также подчеркнул, что торфяные болота имеют жизненно важное значение для хранения углерода: "Хотя торфяные болота покрывают лишь 3% поверхности суши в мире, они хранят в два раза больше углерода, чем все леса. Защита таких богатых водой экосистем имеет решающее значение для достижения цели в 1,5 градуса".