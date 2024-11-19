Посол Австралии: Мы приветствуем Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров

Австралия приветствует Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров.

Австралия приветствует Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Австралии в Азербайджане Майлз Армитаг во время панельной дискуссии "Агропродовольственное наследие от COP к COP: ключ к достижению глобальных климатических целей", организованной в рамках COP29.

Он отметил, что засухи и наводнения влияют на общество: "В условиях изменчивого климата поддержка сообществ в трудные периоды крайне важна. Универсального подхода к устойчивости нет, но обмен опытом и знаниями помогает фермерам и правительствам адаптироваться".

Посол сообщил, что Австралия присоединилась к ряду международных климатических инициатив, включая Миссию по инновациям в сельском хозяйстве, Альянс по устойчивости к засухе, Глобальное обещание по метану и Партнерство лидеров по лесам и климату.

"Эти программы помогают нам сосредоточиться на конкретных действиях для повышения климатических амбиций и поиска практических решений. Важно также сотрудничать с фермерами для усовершенствования нашей политики. Австралийские фермеры активно внедряют инновации в землепользовании", - добавил М.Армитаг.