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Посол Австралии: Мы приветствуем Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров

Посол Австралии: Мы приветствуем Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров Австралия приветствует Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров.
COP29
19 ноября 2024 г. 13:39
Посол Австралии: Мы приветствуем Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров

Австралия приветствует Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Австралии в Азербайджане Майлз Армитаг во время панельной дискуссии "Агропродовольственное наследие от COP к COP: ключ к достижению глобальных климатических целей", организованной в рамках COP29.

Он отметил, что засухи и наводнения влияют на общество: "В условиях изменчивого климата поддержка сообществ в трудные периоды крайне важна. Универсального подхода к устойчивости нет, но обмен опытом и знаниями помогает фермерам и правительствам адаптироваться".

Посол сообщил, что Австралия присоединилась к ряду международных климатических инициатив, включая Миссию по инновациям в сельском хозяйстве, Альянс по устойчивости к засухе, Глобальное обещание по метану и Партнерство лидеров по лесам и климату.

"Эти программы помогают нам сосредоточиться на конкретных действиях для повышения климатических амбиций и поиска практических решений. Важно также сотрудничать с фермерами для усовершенствования нашей политики. Австралийские фермеры активно внедряют инновации в землепользовании", - добавил М.Армитаг.

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Версия на английском языке Australian ambassador hails Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers
Версия на азербайджанском языке Avstraliya səfiri: "Fermerlər üçün Bakı Harmoniya İqlim Təşəbbüsünü alqışlayırıq"

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