Посол Австралии: Мы приветствуем Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров

Австралия приветствует Бакинскую инициативу климатической гармонии для фермеров.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Австралии в Азербайджане Майлз Армитаг во время панельной дискуссии "Агропродовольственное наследие от COP к COP: ключ к достижению глобальных климатических целей", организованной в рамках COP29.
Он отметил, что засухи и наводнения влияют на общество: "В условиях изменчивого климата поддержка сообществ в трудные периоды крайне важна. Универсального подхода к устойчивости нет, но обмен опытом и знаниями помогает фермерам и правительствам адаптироваться".
Посол сообщил, что Австралия присоединилась к ряду международных климатических инициатив, включая Миссию по инновациям в сельском хозяйстве, Альянс по устойчивости к засухе, Глобальное обещание по метану и Партнерство лидеров по лесам и климату.
"Эти программы помогают нам сосредоточиться на конкретных действиях для повышения климатических амбиций и поиска практических решений. Важно также сотрудничать с фермерами для усовершенствования нашей политики. Австралийские фермеры активно внедряют инновации в землепользовании", - добавил М.Армитаг.