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Нурали Асозода: Инициатива "Бакинская гармония" - важный пример в борьбе с изменением климата

Нурали Асозода: Инициатива "Бакинская гармония" - важный пример в борьбе с изменением климата Климатическая инициатива "Бакинская гармония" является важным примером в борьбе с изменением климата.
COP29
19 ноября 2024 г. 11:52
Нурали Асозода: Инициатива Бакинская гармония - важный пример в борьбе с изменением климата

Климатическая инициатива "Бакинская гармония" является важным примером в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Таджикистана Нурали Асозода на мероприятии "Реализация климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках СОР29.

Он высоко оценил роль Азербайджана в этой инициативе, отметив, что это важный пример с точки зрения создания сильного механизма сотрудничества в борьбе с изменением климата:

"Правительство Таджикистана осуществляет масштабные меры для снижения негативного влияния изменения климата на сельское хозяйство. В рамках этих мер поддерживаются инициативы по внедрению технологических инноваций, водосберегающих технологий и эффективному использованию природных ресурсов. Эти шаги не только повышают производительность, но и играют важную роль с точки зрения устойчивости к изменению климата".

Асозода также отметил, что для повышения знаний и навыков фермеров реализуются тренинги в области финансового менеджмента, финансовой грамотности и управления кооперативами: "Одна из наших главных целей - обеспечить переход фермерских сообществ к более устойчивым и эффективным системам, особенно путем поддержки женщин-фермеров".

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Версия на английском языке Baku Harmoniya Initiative great example of combating climate change
Версия на азербайджанском языке Nurali Asozoda: "Bakı Harmoniya Təşəbbüsü iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əhəmiyyətli nümunədir"

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