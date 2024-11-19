Нурали Асозода: Инициатива "Бакинская гармония" - важный пример в борьбе с изменением климата

Климатическая инициатива "Бакинская гармония" является важным примером в борьбе с изменением климата.

Климатическая инициатива "Бакинская гармония" является важным примером в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Таджикистана Нурали Асозода на мероприятии "Реализация климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках СОР29.

Он высоко оценил роль Азербайджана в этой инициативе, отметив, что это важный пример с точки зрения создания сильного механизма сотрудничества в борьбе с изменением климата:

"Правительство Таджикистана осуществляет масштабные меры для снижения негативного влияния изменения климата на сельское хозяйство. В рамках этих мер поддерживаются инициативы по внедрению технологических инноваций, водосберегающих технологий и эффективному использованию природных ресурсов. Эти шаги не только повышают производительность, но и играют важную роль с точки зрения устойчивости к изменению климата".

Асозода также отметил, что для повышения знаний и навыков фермеров реализуются тренинги в области финансового менеджмента, финансовой грамотности и управления кооперативами: "Одна из наших главных целей - обеспечить переход фермерских сообществ к более устойчивым и эффективным системам, особенно путем поддержки женщин-фермеров".