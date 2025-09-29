Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Нигяр Арпадараи: Засуха и снижение уровня Каспия являются тревожным сигналом

    COP29
    • 29 сентября, 2025
    • 11:04
    Нигяр Арпадараи: Засуха и снижение уровня Каспия являются тревожным сигналом

    Засуха и снижение уровня Каспийского моря являются тревожным сигналом.

    Как сообщает Report, об этом сказала лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    По ее словам, человечество может избавиться от этой экологической проблемы посредством совместного сотрудничества: "Полагаю, что в данной ситуации необходимо предпринять политические шаги, которые не только повлияют на климатические изменения, но и станут причиной создания тысяч новых рабочих мест".

    Арпадараи также добавила, что из-за климатических изменений фермеры больше не доверяют сезонным прогнозам:

    "Потому что аномальные погодные условия наносят серьезный ущерб урожаю. В результате фермеры испытывают трудности с принятием решений, когда сажать и собирать урожай в зависимости от сезона".

    Лента новостей