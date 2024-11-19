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Немецкие компании приглашены к сотрудничеству в проектах "зеленой" энергетики Азербайджана

Немецкие компании приглашены к сотрудничеству в проектах "зеленой" энергетики Азербайджана Немецкие энергетические компании приглашены к сотрудничеству в проектах возобновляемой энергетики Азербайджана.
COP29
19 ноября 2024 г. 10:29
Немецкие компании приглашены к сотрудничеству в проектах зеленой энергетики Азербайджана

Немецкие энергетические компании приглашены к сотрудничеству в проектах возобновляемой энергетики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на мероприятии, организованном Федеральным союзом Немецкой промышленности в рамках COP29 с участием вице-канцлера Германии, министра экономики и защиты климата Роберта Хабека.

Министр отметил, что председательство COP29 демонстрирует конструктивную деятельность и инициативы в важных вопросах, таких как новое климатическое финансирование, определяемые на национальном уровне вклады (NDC), национальные планы адаптации (NAP) и двухгодичные отчеты о прозрачности, с целью достижения справедливых климатических результатов.

Шахбазов добавил, что целью является увеличение доли возобновляемой энергетики в энергобалансе до 35,5% к 2030 году и не менее 40% к 2035 году.

"В настоящее время реализуются проекты "зеленых энергетических коридоров", соединяющих Европу и Азию. Зеленые энергетические коридоры Каспий-Черное море-Европа, Азербайджан-Турция-Европа и Центральная Азия-Азербайджан, основанные на потенциале ветровой энергии Каспийского моря в 157 ГВт и "зеленой энергии" Центральной Азии, соединят энергетические сети Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Грузии, Румынии и Венгрии. Эти проекты предлагают немецким и европейским компаниям уникальные возможности для сотрудничества. Немецкие компании являются лидерами в энергетическом секторе и могут стать важными партнерами для нас, особенно в области ветровой энергетики. Кроме того, существуют возможности для сотрудничества в производстве зеленого водорода и его экспорта в Германию и другие европейские страны. Мы приглашаем немецкие компании оценить все эти возможности. Такое партнерство будет полезно также с точки зрения укрепления энергетической безопасности Европы и открытия новых рынков", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniya şirkətləri Azərbaycanın “yaşıl enerji” layihələrində əməkdaşlığa dəvət edilib

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