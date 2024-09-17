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Мухтар Бабаев: Ряд стран не хотят воспринимать и справедливо оценивать успехи Азербайджана

Мухтар Бабаев: Ряд стран не хотят воспринимать и справедливо оценивать успехи Азербайджана Ряд стран не хотят признавать влияние и экономические успехи Азербайджана и дать им справедливую оценку.
COP29
17 сентября 2024 г. 23:53
Мухтар Бабаев: Ряд стран не хотят воспринимать и справедливо оценивать успехи Азербайджана

Ряд стран не хотят признавать влияние и экономические успехи Азербайджана и давать им справедливую оценку.

Как передает Report, об этом заявил президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на передаче "Цель" в эфире телеканала AzTV.

"Азербайджан добился значительных успехов. Восстановление территориальной целостности, экономические достижения, прочные позиции на международной арене. Некоторые страны не воспринимают это, им трудно оценить это справедливо. Однако мы ожидали этого (клеветническая кампания – ред.)", - отметил он.

По словам М.Бабаева, в связи с этой тенденцией были созданы медиа-команда, состоящая из серьезных специалистов, и всевозможные условия для регулярного и грамотного освещения реализуемых Азербайджаном проектов и программ как внутри страны, так и за рубежом.

"Благодаря работе этой профессиональной команды в текущем году не было такой недели, когда бы мы не давали информации и не делали заявлений для международных СМИ", – отметил он.

По его словам, скептически относящиеся к Азербайджану агентства на данный момент изменили свой подход к Баку и команде COP29.

"Теперь они все понимают и видят силу нашей страны", - подчеркнул М.Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Bəzi ölkələr Azərbaycanın uğurlarını qəbul etmək, ədalətli dəyərləndirmək istəmir

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