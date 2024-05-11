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Мухтар Бабаев: Очень важно обдумывать каждую инициативу разных стран относительно COP29

Мухтар Бабаев: Очень важно обдумывать каждую инициативу разных стран относительно COP29 Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев 11 мая выступил с докладом на тему "Климатический консенсус для COP29 – Дорога в Бак
COP29
11 мая 2024 г. 22:58
Мухтар Бабаев: Очень важно обдумывать каждую инициативу разных стран относительно COP29

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев 11 мая выступил с докладом на тему "Климатический консенсус для COP29 – Дорога в Баку" в Пакистанском институте парламентской службы (PIPS) в Исламабаде.

Как сообщает Report, министр обратил внимание на проблему изменения климата, с которой сталкивается мир, и рассказал о предстоящей в Баку COP29.

Он сообщил, что команда COP29 в ноябре соберет всех партнеров для достижения договоренности. Отметив, что многие страны мира чувствительны к последствиям изменения климата, министр подчеркнул, что Азербайджан надеется получить наилучшие результаты от этого престижного мероприятия.

"Мы в Исламабаде встретились с представителями общественности. Очень важно обдумать каждую идею и инициативу разных стран относительно COP29", - сказал М.Бабаев.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, координатор по согласованию вопросов изменения климата и окружающей среды премьер-министра Пакистана Ромина Хуршид Алам, исполнительный директор Института политики устойчивого развития (SDPI) Абид Гаюм Сулери.

В мероприятии также приняли участие эксперты по климату, ученые, дипломаты и другие лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMuxtar Babayev: COP29-la bağlı müxtəlif ölkələrdən gələn hər bir təşəbbüsün üzərində düşünmək çox önəmlidir

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