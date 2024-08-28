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Мухтар Бабаев обсудил с главой минэнерго Австралии климатическое финансирование

Мухтар Бабаев обсудил с главой минэнерго Австралии климатическое финансирование Президент COP29 Мухтар Бабаев в преддверии COP29 обсудил вопросы сотрудничества с министром по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэном.
COP29
28 августа 2024 г. 15:24
Мухтар Бабаев обсудил с главой минэнерго Австралии климатическое финансирование

Президент COP29 Мухтар Бабаев в преддверии COP29 обсудил вопросы сотрудничества с министром по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэном.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице COP29 в соцсети "Х".

"Мы провели очень продуктивную и ценную встречу в Австралии, посвященную обсуждению глобальных усилий по борьбе с изменением климата в преддверии COP29 и в дальнейшем. Состоялся важный обмен мнениями по вопросам возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов и инвестиций в экологически чистые отрасли. Также обсуждалась важность вопроса климатического финансирования на COP29 в ноябре. Финансирование имеет решающее значение для удержания [глобального потепления] в пределах 1,5C и решения масштабной и неотложной проблемы климатического кризиса", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Avstraliyanın energetika naziri ilə COP29-da iqlim maliyyələşdirilməsini müzakirə edib
Версия на английском языке Azerbaijan, Australia mull climate financing for COP29

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