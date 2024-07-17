Мухтар Бабаев: Мы не можем отвлекаться от проблем изменения климата

Растущая геополитическая напряженность и неопределенность в международной обстановке не должны отвлекать нас от императива сотрудничества и решения проблемы изменения климата как величайшей транснациональной проблемы века.

Растущая геополитическая напряженность и неопределенность в международной обстановке не должны отвлекать нас от императива сотрудничества и решения проблемы изменения климата как величайшей транснациональной проблемы века.

Как передает Report, об этом говорится в письме президента СОР29 Мухтара Бабаева, адресованном сторонам - участникам СОР.

В этом письме мировому сообществу изложены план и ожидания от ежегодного климатического саммита.

Мухтар Бабаев отметил что COP29 станет "лакмусовой бумажкой для Парижского соглашения и глобальных действий в области борьбы с изменением климата.

Также он обозначил основные принципы, которыми руководствуется председательство СОР29, и рассказал о действиях, призванных повысить амбициозность новых климатических задач.

"На протяжении всего времени консультаций в рамках председательства в COP29 мы представляли наше видение, основанное на двух параллельных столпах: повышение амбициозности и создание условий для действий, при этом финансирование климата является нашим главным приоритетом. Эти столпы взаимно усиливают друг друга - прогресс по каждому из них является мощным сигналом в поддержку другого. Успешное выполнение ключевых мандатов и действий будет иметь большое значение для укрепления доверия, солидарности и импульса", - говорится в письме.

Также отмечается, что председательство СОР29 продолжит активно сотрудничать со сторонами, а также выражается надежда на успешное проведение предстоящей сессии.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.