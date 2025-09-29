Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Мухтар Бабаев: Азербайджан, принимая COP29, представил миру наш регион

    COP29
    • 29 сентября, 2025
    • 10:23
    Мухтар Бабаев: Азербайджан, принимая COP29, представил миру наш регион

    Азербайджан, принимая у себя COP29, представил миру весь регион и подтвердил свою роль в глобальной климатической повестке.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев на "Неделе климатических действий в Баку".

    По его словам, проведение Недели климатических действий в Баку вновь подтверждает роль Азербайджана в глобальной климатической повестке.

    "Когда Азербайджан получил право принять COP29, в мире звучали сомнения. Но под руководством президента Ильхама Алиева перед нами была поставлена задача, и мы приложили усилия для ее выполнения. Будучи небольшой, но амбициозной страной, мы добились результатов и представили миру наш регион", - отметил он.

    Бабаев добавил, что принимая COP29, Азербайджан доказал миру, что он полон решимости принимать такие мероприятия.

    COP29 Мухтар Бабаев Климатическая неделя BCAW2025
    Muxtar Babayev: Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi edərək regionu dünyaya tanıdıb
    Mukhtar Babayev: Azerbaijan put its region on global spotlight hosting COP29

