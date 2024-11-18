Министр здравоохранения: На COP29 объявят о создании Коалиции сопредседателей по климату и здоровью

Сегодня в рамках климатической конференции COP29 планируется подписание письма о намерениях по созданию постоянной Бакинской коалиции сопредседателей по климату и здоровью.

Сегодня в рамках климатической конференции COP29 планируется подписание письма о намерениях по созданию постоянной Бакинской коалиции преемственности президентства по климату и здоровью.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил в понедельник на пресс-конференции в рамках COP29.

По его словам, данную коалицию возглавят Азербайджан, ООН, Великобритания, Египет, ОАЭ и Бразилия.

«Данная платформа позволит нам активизировать все усилия, предпринятые до сих пор, и предоставить все необходимое для поддержки имеющихся инициатив в этом направлении", - сказал министр.